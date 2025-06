Frio intenso dá trégua e temperaturas entram em elevação

Pedestre caminha no centro de São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

Quinta-feira (26/06)



Massa de ar frio desloca-se para o oceano. No estado de São Paulo o Tempo segue com poucas nuvens, sem chuva na maior parte do estado. Nos setores oeste e sul paulistas, há previsão de chuvas isoladas, devido ao desenvolvimento de áreas de instabilidade no interior do continente. Temperaturas em elevação.



Sexta-feira (27/06)



Nova frente fria desloca-se rapidamente pelo oceano, próximo ao litoral paulista, ocasionando aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas, principalmente nas regiões oeste, centro-oeste, sul e leste do estado de São Paulo. Temperaturas em elevação.

Sábado (28/06)



Frente fria se afasta do estado de São Paulo. Desta forma, retornam as condições de estabilidade, com céu com poucas nuvens, sem previsão de chuva.

IPMET

Leia Também