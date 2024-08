Frio - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Sábado (24/08) e Domingo (25/08)

Uma nova frente fria chega ao estado de São Paulo, trazendo instabilidades como o aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, a partir do oeste e sul do estado. Na retaguarda da frente fria, a entrada do sistema de alta pressão pós frontal, com forte massa de ar frio, causará acentuado declínio nas temperaturas a partir do domingo e que deve persistir, pelo menos, até a metade da próxima semana. (Fonte IPMET)

