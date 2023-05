Frente Parlamentar vai debater o empreendedorismo

Crédito: Divulgação

A resolução nº 363/23, da Câmara Municipal de São Carlos, instituiu a Frente Parlamentar de Discussão ao Desenvolvimento do Empreendedorismo e Inovação no Município de São Carlos para estudar, discutir e debater a pauta sobre o empreendedorismo e inovação, bem como indicar ações e políticas públicas direcionadas ao debate sobre o empreendedorismo e inovação. Com autoria do presidente da Câmara, vereador Marquinho Amaral, a Frente Parlamentar deverá ainda fomentar por meio de ações a participação de pessoas que trabalham em área suscetível a inovação, bem como aquelas pessoas que desempenham funções de pesquisadores, gestores dentre outros correlacionados a essa temática do empreendedorismo e inovação.

“Tenho tido a oportunidade de manter um contato permanente com as nossas universidades, Embrapa, entidades representativas de classe e os secretários municipais e, dessa junção de forças conseguimos aprovar, o apoio dos 20 vereadores, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Estaremos conversando, debatendo os assuntos importantes para construirmos não a São Casos de 2025 mas a São Carlos de 2050. Uma frente ampla, democrática e em breve nós teremos a primeira reunião e informaremos a todos sobre o progresso dos trabalhos.”, disse Marquinho Amaral.

A Frente Parlamentar de Discussão ao Empreendedorismo e Inovação, na consecução de seus objetivos, poderá atuar em conjunto com os seguintes órgãos: Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos – AEASC, Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Universidade Federal de São Carlos - UFSCar; Universidade São Paulo - USPCentro Universitário Central Paulista - UNICEP; Associação Comercial e Industrial de São Carlos - ACISC; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI; Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio - SENAC; Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE; Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP; Membros da Sociedade Civil organizada.

“Ficamos muito felizes pela AEASC ter sido inserida como uma das entidades da Frente Parlamentar de Discussão do Empreendedorismo e Inovação. Sabemos que os futuros profissionais do Sistema Confea-CREA saem das universidades muitas vezes com ideias inovadoras e para um mercado de trabalho que necessita de empreendedores, tecnologia e inovação. A participação da Aeasc vai de encontro com a nossa participação em tantas outras discussões do município e, principalmente vai de encontro aos debates e propostas feitas pelo CREA-SP nos últimos anos, que é de incentivar à inovação e empreendedorismo dos nossos profissionais, estimulando inclusive a criação de espaços do tipo coworking e criação de hubs de inovação nas entidades representativas como a AEASC. São Carlos é uma cidade de inovação, de tecnologia e é importante a nossa participação nessa discussão com a participação do CREA-SP, um grande parceiro que certamente irá colaborar nessas discussões”, afirmou o geólogo Laert Rigo, presidente da AEASC.”, afirmou o geólogo Laert Rigo, presidente da AEASC.

Serão produzidos relatórios das atividades da Frente Parlamentar de Discussão ao Empreendedorismo e Inovação, com sumário das conclusões de cada uma das reuniões, simpósios, debates, seminários, visitas de campo ou encontros, publicados pela Câmara Municipal.

