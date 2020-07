Frente fria traz chuva e frio nesta quarta-feira

Frente fria desloca-se pelo estado de São Paulo, deixando o céu nublado com chuvas, algumas acompanhadas por trovoadas. Essa frente fria está associada a um sistema de baixa pressão (ciclone extratropical) que estende-se pelo litoral sul do Brasil, provocando ventos mais intensos. Temperaturas entram em declínio no decorrer do período.

Frente fria afasta-se do estado de São Paulo e com isso, a previsão é de predomínio de sol entre poucas nuvens e sem chuva, devido a atuação de uma massa de ar frio. Temperaturas baixas, principalmente durante a madrugada e as primeiras horas da manhã.