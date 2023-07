Massa de ar frio se aproxima e promete derrubar as temperaturas

Frio - Crédito: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

Quinta-feira (13/07)



Frente fria associada um sistema de baixa pressão (ciclone extratropical, com centro localizado no oceano Atlântico, entre o litoral sul e paulista) provocará o aumento da nebulosidade e chuvas isoladas a partir do oeste e sul do estado estado de São Paulo, durante a madrugada. No decorrer do dia, a nebulosidade ficará variável, com previsão de chuvas isoladas e com fortes ventos na faixa leste, especialmente no litoral.

Sexta-feira (14/07)

Frente fria desloca-se rapidamente para o oceano, devido à entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal, com forte massa de ar frio polar, que causará diminuição da nebulosidade e acentuado declínio nas temperaturas. No período da manhã, ainda há previsão de chuvas no setor norte, nordeste e leste do estado.

Sábado (15/07) e domingo (16/07)



Massa de ar frio e seco associada ao sistema de alta pressão, permanece atuando no estado de São Paulo mantendo o tempo estável e com baixas temperaturas.

Fonte: IPMET

