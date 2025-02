Foto enviada ao SCA mostra chuva sobre a cidade - Crédito: SCA

Quarta-feira (19/02) até Sexta-feira (21/02)



Frente fria se afasta do estado de São Paulo em direção ao oceano Atlântico. Contudo, a partir do período da tarde, permanece com previsão de chuvas, com trovoadas isoladas e de curta duração. Temperaturas em elevação. (IPMET)

