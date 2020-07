Frente fria provoca queda na temperatura e deixa o tempo parcialmente nublado

Quinta-feira (30/07) até Sábado (01/08) Nesta quinta-feira a frente fria desloca-se do litoral do estado de São Paulo para o litoral do Rio de Janeiro, porém a circulação do sistema de alta pressão pós-frontal mantém a região sul e a faixa leste com nebulosidade e com chuvas fracas e isoladas. Nas demais regiões, o Tempo, segue com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Temperaturas em ligeira elevação em todo o estado a partir da sexta-feira.