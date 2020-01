Segunda-feira (06/01) e Terça-feira (07/01)



Manhã de com predomínio de sol e poucas nuvens na maior parte do estado de São Paulo. Previsão de chuvas em pontos isolados apenas para a região norte do estado, no decorrer do período. A partir da tarde, são previstas pancadas de chuva com trovoadas isoladas em qualquer região paulista, devido ao aquecimento diurno. Temperaturas em elevação.

Na terça-feira, a condição de Tempo permanece, mas decorrer da tarde desse dia, ocorre o aumentando a nebulosidade e a formação de áreas de chuvas com trovoadas isoladas, devido à aproximação de uma nova frente fria.