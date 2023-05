Frente fria pode trazer frio e chuva a partir de domingo (28)

Chuva - Crédito: Pixabay

Quinta-feira (25/05) até Sábado (27/05)



Sistema de alta pressão, com ar massa de ar mais seco, continua bloqueando a formação de nuvens associadas a chuvas sobre o estado de São Paulo. Portanto, a condição de Tempo permanece com céu claro a poucas nuvens e com temperaturas baixas entre a noite e o início da manhã. Baixos índices de umidade relativa do ar são previstos durante o período da tarde.

Domingo (28/05) a terça-feira (30/05)



Uma nova frente fria aproxima-se do estado de São Paulo no decorrer do domingo, aumentando a nebulosidade e causando chuvas isoladas a partir do oeste, sul e sudeste paulista. Na segunda-feira este sistema avança pelo litoral paulista, mantendo a condição de instabilidade sobre o estado. Na terça-feira a frente chega ao litoral do Rio de Janeiro, mas a formação de um cavado (região alongada de baixa pressão atmosférica) no oeste do estado, favorece a formação de novas áreas de chuvas com trovoadas, ocasionalmente fortes, em algumas regiões paulistas. Temperaturas entraram em declínio.

