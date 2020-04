Frente fria pode trazer chuva ao estado de SP a partir de terça-feira

Segunda-feira (13/04) Manhã com predomínio de sol e poucas nuvens no estado de São Paulo. A partir da tarde, áreas de instabilidade no interior do continente favorecem a formação de nebulosidade e chuvas isoladas nas regiões oeste, noroeste, norte e nordeste do estado. Nas demais regiões do estado, o dia permanece com céu parcialmente nublado a poucas nuvens, porém, com previsão de chuvas isoladas no periodo da noite, devido a aproximacão de uma nova frente fria.