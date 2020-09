Frente fria muda tempo a partir deste domingo

Crédito: Pixabay

As áreas de instabilidade da frente fria se espalham por todo o estado de São Paulo no domingo e provocam chuva ao longo do dia em quase todas a regiões paulistas. A chance de chuva é baixa na região de Presidente Prudente. O calorão finalmente diminui no centro-oeste e no norte do estado, com a entrada de ventos frescos e as pancadas de chuva. (Climatempo)

Sexta-feira (18/09)







A condição de Tempo estável se mantém na maior parte do interior do estado de São Paulo. Contudo, no sul e na faixa leste paulista, a passagem de uma frente fria ao longo do oceano, favorecerá o aumento da nebulosidade com chuvas fracas e isoladas nestas áreas.

Sábado (19/09) e Domingo (20/09)





O sábado começa com sol entre nuvens em todo o estado de São Paulo, mas a formação de uma área de instabilidade no oeste do estado, provoca chuvas isoladas, principalmente, nessa região. No domingo, o avanço de uma nova frente fria pelo oceano, altura do litoral paulista, reforça as instabilidades sobre o estado, deixando o Tempo nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas, especialmente na faixa leste.

IPMET

