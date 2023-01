Frente fria deve trazer mais chuva e queda nas temperaturas a partir de amanhã

Previsão do tempo -

Segunda-feira (02/01/23)



A presença de baixas pressões sobre o continente, provoca instabilidades sobre o estado de São Paulo, provocando chuvas e trovoadas, principalmente a partir do período da tarde. Temperaturas estáveis.

Terça-feira (03/01/23) até Quinta-feira (05/01/23)



Na terça-feira, devido a aproximação de uma frente fria, o Tempo se manterá instável, com muita nebulosidade e previsão de chuvas com trovoadas, por vezes com forte intensidade. Este sistema atinge o estado na quarta-feira reforçando ainda mais as instabilidades. Temperaturas em declínio.

(ipmet)

Leia Também