Frente fria deve trazer chuva e provocar queda nas temperaturas no final de semana, aponta previsão

Com o enfraquecimento do sistema de alta pressão sobre o estado de São Paulo, o céu fica com nebulosidade variável e com previsão de áreas de chuvas isoladas em algumas regiões paulistas. Amanhã a condição de estabilidade retorna em todo o estado. Temperaturas em gradativa elevação.

Sexta-feira (18/08) a Domingo (20/08)

Céu claro a poucas nuvens, marcam grande parte do dia da sexta-feira no estado de São Paulo. Contudo, no final do dia, uma nova frente fria aproxima-se do estado, aumentando a nebulosidade e causando chuvas com trovoadas isoladas, a partir do sul e oeste do estado. No final de semana, com a chegada da frente fria no sábado, a condição de instabilidade se mantém nas regiões paulistas e é reforçada por novas áreas de instabilidade no domingo. Temperaturas com declínio.

Quarta-feira (16/08) e Quinta-feira (17/08)