Frente fria deve chegar na sexta e trazer chuva para o fim de semana

Massa de ar seco atua no estado de São Paulo. Com isso, o Tempo segue estável, com predomínio de sol e poucas nuvens em todo o estado paulista. Temperaturas em ligeira elevação durante o período da tarde.

Sexta-feira (26/06) Com a aproximação de uma nova frente fria, a tendência indica céu nublado com chuvas e trovoadas, em parte do oeste do estado São Paulo, continuando pela região sul paulista. Demais regiões do estado, aumento da nebulosidade com chuvas e trovoadas isoladas.