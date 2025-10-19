(16) 99963-6036
domingo, 19 de outubro de 2025
Cidade

Frente fria deixa o tempo gelado no estado SP

19 Out 2025 - 06h47Por Da redação
Frio - Crédito: Agência BrasilFrio - Crédito: Agência Brasil


Frente fria desloca-se do estado de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro e a Minas Gerais. Contudo, a sua proximidade ainda mantém o Tempo assustador, com muita nebulosidade e com chuvas isoladas, nas faixas norte e leste do estado. Nas outras regiões, céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva, devido à entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, que mantém as temperaturas amenas e favorecendo rajadas de vento ocasionais.


 

Segunda-feira (20/10) a Quarta-feira (22/10)

O sistema de alta pressão atua no estado de São Paulo, mantendo o céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva no interior. Na faixa leste (litoral, capital e Vale do Paraíba), nebulosidade mais acentuada e com previsão de chuvas fracas e isoladas, devido à circulação dos ventos úmidos do oceano para o continente. Temperaturas em elevação gradual. (IPMET)

 

