Frente fria chega trazendo chuva e frio

Frio - Crédito: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

Terça-feira (13/06) e Quarta-feira (14/06)

A Frente fria mantém a condição de instabilidade sobre o estado de São Paulo e intensifica as chuvas, que serão de forma mais generalizadas, atingindo todas as regiões paulistas entre terça e quarta-feira. Temperaturas em declínio.

Quinta-feira (15/06)

Frente fria afasta-se do estado de São Paulo, em direção ao oceano Atlântico no decorrer do dia, provocada pela entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, que diminui gradativamente a nebulosidade no interior paulista e acentua a queda das temperaturas. Na faixa leste, especialmente no litoral, a nebulosidade continua acentuada, com chuvas fracas e ventos fortes, devido à formação de um sistema de baixa pressão no oceano. Temperaturas permanecem em declínio.

IPMET

