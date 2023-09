Frente fria chega ao litoral de SP e pode provocar chuvas isoladas

Uma nova frente fria avança pelo litoral e atinge o estado de São Paulo no decorrer da segunda-feira, causando instabilidade com aumento da nebulosidade e chuvas com trovoadas isoladas, que persistem durante a terça-feira em algumas regiões paulistas. Temperaturas em elevação na segunda e em ligeiro declínio na terça-feira.

Quarta-feira (06/09)

Frente fria desloca-se para o litoral do Rio de Janeiro, porém, permanece ocasionando chuvas no estado de São Paulo, principalmente na região sul e na faixa leste do estado. Temperaturas em declínio, principalmente na metade leste do estado.