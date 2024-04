Frente fria chega ao estado de SP na quarta podendo provocar ligeira queda nas temperaturas

Frio - Crédito: divulgação

Segunda-feira (08/04)

O dia começa com poucas nuvens em boa parte do estado de São Paulo, mas áreas de instabilidade se formam a partir do oeste e sul do estado, em consequência da formação de uma área de baixa pressão no sul do país. Temperaturas continuam elevadas.

Terça-feira (09/04) e Quarta-feira (10/04)

Na terça-feira o Tempo fica instável em parte do estado de São Paulo, com variação da nebulosidade e com áreas de chuvas isoladas, devido à aproximação de uma nova frente fria que está associada ao sistema de baixa pressão e se propaga pelo sul do Brasil. No decorrer da quarta- feira, a frente fria atinge o estado paulista, mantendo a condição de instabilidade com céu nublado e com chuvas e trovoadas isoladas. Temperaturas em ligeiro declínio.

Fonte: IPMET

