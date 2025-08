Frente fria avança e muda o tempo em São Paulo a partir desta segunda-feira

Chuva - Crédito: Foto: Divulgação/Governo de SP.

O tempo começa a mudar no estado de São Paulo com a chegada de uma nova frente fria nesta segunda-feira (4). Segundo a previsão meteorológica, a manhã será de céu claro a parcialmente nublado em grande parte do estado. No entanto, a aproximação do sistema frontal ao longo da tarde provocará aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas, principalmente nas regiões sul e leste.

Na terça-feira (5), a frente fria deve avançar pelo litoral paulista, mantendo o tempo instável. A expectativa é de muitas nuvens e chuvas isoladas, especialmente nas mesmas regiões. A instabilidade permanece até a quarta-feira (6), com predomínio de céu encoberto e possibilidade de precipitações esparsas.

Moradores dessas áreas devem se preparar para variações de temperatura e possíveis pancadas de chuva, além de quedas pontuais na temperatura, típicas da atuação de frentes frias nesta época do ano.

