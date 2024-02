Frente fria atinge o estado de São Paulo, ocasionando muita instabilidade e chuvas

Leitor registra chuva na região Central (27/09) - Crédito: Whatsapp SCA

Quarta-feira (14/02) e Quinta-feira (15/02)



Frente fria atinge o estado de São Paulo, ocasionando muita instabilidade, com aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas. Na quinta-feira, a frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, porém, mantém a condição de instabilidade, com chuvas e trovoadas, no estado e com leve declínio nas temperaturas.

Sexta-feira (16/02)



As instabilidades diminuem sobre o estado de São Paulo, porém, permanece com previsão de chuvas e trovoadas isoladas no estado de São Paulo, principalmente no período da tarde.

Fonte: IPMET

