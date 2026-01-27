Fraudes financeiras lideram reclamações atendidas pelo Procon de São Carlos em 2025

procon - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Procon de São Carlos, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Justiça, registrou ao longo de 2025 um total de 29.144 atendimentos, consolidando sua atuação como referência na defesa do consumidor no município. Do total de demandas recebidas, apenas 1.961 resultaram na abertura de processos administrativos, o que representa que 93,3% dos casos foram solucionados ou esclarecidos sem a necessidade de procedimento formal.

Entre as empresas mais citadas pelos consumidores, a Claro liderou o ranking, com 244 protocolos registrados. Desse total, 224 reclamações foram resolvidas por meio de intermediação do Procon, alcançando um índice de solução de 92%.

O levantamento aponta ainda que o setor de Serviços Financeiros concentrou 59% das reclamações, sendo o principal foco de preocupação do órgão. As demandas envolveram, principalmente, fraudes relacionadas a benefícios previdenciários do INSS, com registros de descontos indevidos e contratações não reconhecidas pelos consumidores.

Além dos atendimentos diretos, o Procon realizou 943 atos fiscalizatórios ao longo do ano, com ações de caráter preventivo, repressivo e orientativo. O órgão também ampliou sua atuação nos canais digitais, com o registro de 3.364 protocolos por meio da plataforma consumidor.gov.br. Somando atendimentos, fiscalizações e registros digitais, o Procon contabilizou 30.087 atividades em 2025.

Para o diretor do Procon de São Carlos, Tiago Nonato de Souza, os números refletem a eficiência e a proximidade do órgão com a população.

“Os números mostram que o Procon de São Carlos está cada vez mais próximo da população, atuando de forma preventiva e resolutiva. Nosso desafio é continuar ampliando os canais de atendimento e combater práticas abusivas, especialmente no setor financeiro, que concentrou a maior parte das reclamações em 2025”, destacou.

