quarta, 12 de novembro de 2025
Festival de inovação

Vice-prefeito Roselei Françoso São Carlos Experience 2025

12 Nov 2025 - 15h51Por JM
Evento foi oficialmente aberto pelo vice-prefeito Roselei Françoso - Crédito: Jeferson de PaulaEvento foi oficialmente aberto pelo vice-prefeito Roselei Françoso - Crédito: Jeferson de Paula

Representando o prefeito Netto Donato, o vice-prefeito Roselei Françoso abriu oficialmente, na manhã desta quarta-feira (12), o São Carlos Experience 2025, um dos maiores festivais de inovação do Brasil, que acontece até 16 de novembro. Reconhecida como a Capital Nacional da Tecnologia, São Carlos se transforma em um grande centro de convivência e conhecimento, reunindo milhares de pessoas, mais de 200 palestrantes e dezenas de startups em uma programação que conecta ciência, tecnologia, educação, empreendedorismo, cultura e qualidade de vida.

Daniel Moreira, um dos organizadores do evento, destaca que o São Carlos Experience 2025 é a expressão da identidade tecnológica da cidade. Para ele, o festival é uma oportunidade de reconectar a população com o ecossistema de inovação local. A escolha da Praça Coronel Salles como palco principal reforça essa proposta. “Resolvemos ocupar a praça. Trazer as universidades, as empresas, provocar colisões positivas e reverberar coisas boas. É para abrir portas e criar pontes entre quem pesquisa, quem empreende, quem investe e quem quer aprender”.

O secretário de Cidade Inteligente e Transparência, Mateus de Aquino, reforça a importância de ocupar espaços públicos com eventos que projetam São Carlos para o Brasil e o mundo. Ele destaca que o São Carlos Experience 2025 amplia a vitrine da cidade, mostrando sua capacidade de gerar conteúdo ligado a talentos, empreendedorismo e inovação. “São Carlos muda o Estado, muda o país, muda o mundo. E quando agendas e coletivos discutem inovação, conseguimos adaptar boas práticas e personalizar soluções para o poder público”.

Em seu discurso de abertura, o vice-prefeito Roselei Françoso reafirmou o orgulho da cidade por sua vocação tecnológica. Ele destacou a concentração de excelência científica, com universidades de prestígio e um setor produtivo que transforma conhecimento em inovação de forma sustentável. São Carlos abriga instituições como USP, UFSCar, IFSP e Embrapa, e possui um ecossistema vibrante com mais de 230 startups ativas, hubs de inovação como ParqTec, Onovolab e Instituto Inova, além de uma média expressiva de doutores por habitante. A programação completa pode ser conferida em: saocarlosexperience.com

