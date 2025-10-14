(16) 99963-6036
terça, 14 de outubro de 2025
Cidade

Fórum Brasil/Portugal é fundado para fortalecer o intercâmbio cultural e institucional em São Carlos

14 Out 2025 - 06h41Por Rui Sintra
Portugal/Brasil - Crédito: divulgaçãoPortugal/Brasil - Crédito: divulgação

No último dia 13 de setembro foi oficialmente criado em nossa cidade o “Fórum Brasil/Portugal – São Carlos (SP)”, uma iniciativa que transcende o âmbito local e regional e se projeta como um novo instrumento de cooperação cultural, artístico educacional e social entre os dois países.

O Fórum, que reúne personalidades de destaque da sociedade são-carlense, tem como missão não apenas promover a troca de experiências culturais, sociais, educacionais, artísticas e acadêmicas, mas também consolidar-se como um espaço de diálogo permanente entre as comunidades dos dois países. A escolha dos fundadores pelo nome de Rui Jorge Sintra, conhecido jornalista português radicado em São Carlos para presidir a entidade, reflete a intenção de unir experiência, tradição e contemporaneidade, assegurando uma ponte sólida entre as comunidades luso-brasileiras.

A criação deste Fórum reveste-se também de especial importância diplomática, uma vez que responde ao anseio de fortalecer os laços históricos, linguísticos e afetivos que unem as duas nações, ao mesmo tempo em que abre novas possibilidades de cooperação em áreas estratégicas, como educação, ciência, tecnologia, saúde e cultura nas suas mais variadas expressões. Trata-se de um espaço que irá contribuir para aproximar instituições, governos locais e a sociedade civil, congregando em seu torno as comunidades portuguesa, brasileira e luso-brasileira residentes na nossa cidade, ampliando dessa forma as oportunidades de intercâmbio e de desenvolvimento conjunto.

De acordo com Rui Sintra, os primeiros projetos e eventos já estão em preparação e devem ser anunciados em breve, com o objetivo de reforçar a importância da presença da comunidade luso-brasileira em São Carlos, difundir a cultura das duas nações e de projetar a cidade como um polo de diálogo entre Portugal e Brasil.

São membros fundadores:

Murillo Crovace (Prof. Universitário); Bárbara Kolstok Monteiro (Psicóloga); Íris de Fátima Garcia Parizotto (Professora/Escritora); Michel Belotti (Administração); Antonio Sasso Garcia Filho (Advogado); José Marcos Alves (Prof. Universitário); Maria Regina Milani (Administração); Luiz Henrique Fonseca (Psicólogo); Nivaldo Antonio Parizotto (Prof. Universitário); Rui Jorge Sintra (Jornalista); Fernando Amado Izé (Professor); Heber dos Santos Tavares (Prof. Universitário); Maria Zilda Guimarães (Administração); Jorge Vicente Valentim (Prof. Universitário); Ricardo Rehder Cardoso (Designer); Maurício Ruggiero (Prof. Universitário); Mirian Barbosa  (Empresária da área de Educação); Adão Geraldo de Mello (Radialista); Ana Rita Scozzafave Alves (Médica).

