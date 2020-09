Forte explosão ouvida na região do Botafogo intriga moradores

Foto Colaboradores

Vários leitores do SCA entraram em contato com a redação do portal via Whatsapp solicitando informações sobre uma forte explosão ouvida na região do Jardim Botafogo. Uma nuvem de poeira foi vista após o forte barulho.

O portal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e não houve nenhum chamado para atendimento de ocorrência que justificasse o empenho de alguma viatura, apenas pessoas relatando o ocorrido. O barulho foi tão forte que moradores do residencial Eduardo Abdelnur sentiram o tremor.

A hipótese mais provável é a implosão de rochas. Neste caso são usados dinamites.

