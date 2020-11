Crédito: Reprodução

Uma forte enxurrada invadiu as ruas da baixada do Mercado Municipal, em São Carlos.

De acordo com vídeos recebidos pela reportagem, as ruas estão tomadas, mas nas imagens é possível perceber que a água não chegou a invadir as lojas.

O SCA acompanha os reflexos causados pelo temporal.

