Forte chuva trouxe transtornos na tarde deste sábado (5) em São Carlos

A chuva que atingiu São Carlos no final da tarde deste sábado (5) trouxe alguns transtornos, mas nada comparado ao que aconteceu no dia 26 de novembro. Segundo a Defesa Civil, choveu o equivalente a 20.4 milímetros na área urbana.

Leitores do SCA enviaram imagens via whatsapp do portal.

Segundo a Prefeitura Municipal, no Antenor Garcia uma moradia foi invadida pela chuva. A casa está abaixo do nível da rua. A água invadiu o terreno baldio ao lado e entrou na moradia. Os moradores foram retirados e estão alojados em casas de familiares. A Defesa Civil e a Secretaria de Cidadania e Assistência Social estão acompanhando o caso. Foram registrados apenas danos materiais.

Foi registrado também um problema na rua Rua Ananias Evangelista, no Bicão. Equipes da Prefeitura também já estiveram no local. Equipe da cidadania esteve no local, mas nenhuma família sofreu danos. O problema foi detectado na via. Os reparos já estão sendo providenciados.

A chuva forte também provocou alagamento no CDHU da Vila Isabel.

Em outros pontos da cidade foram registradas fortes enxurradas.

