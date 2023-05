Fortalecimento de rondas escolares e prosseguimento de operações são temas do GGI-M

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, promoveu a reunião mensal referente ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) de São Carlos a fim de definir as diretrizes para o mês de maio. O dispositivo é o canal de conexão de todos os órgãos de segurança pública de todas as esferas de governo que atuam no município.

Na reunião, foi apresentado o projeto para fortalecimento e expansão das rondas escolares, abordando a importância de se trabalhar de forma integrada os pilares do patrulhamento, vídeo-monitoramento e inteligência artificial, bem como foram debatidas as denúncias recebidas de variados temas no decorrer do mês de abril.

Além disso, ficaram definidas as Operações Bares, Escapamentos e Moralização (Parque do Kartódromo e Região do Pico do Jaraguá) no decorrer do mês de maio. Serão operações para coibir a perturbação do sossego, o ruído excessivo dos escapamentos de motocicletas e a fiscalização de alvarás dos bares.

De acordo com o secretário-adjunto de Segurança Pública e Defesa Social, Paulo César Belonci, o GGI-M é fundamental para a otimização do trabalho das forças de segurança. “Com o GGI-M, conseguimos ter as informações de cada órgão, respeitando suas competências, e realizamos algumas operações em conjunto e outras individualmente, discutindo a segurança pública neste gabinete”, disse Belonci.

A reunião teve a participação da diretora de Cooperação e Apoio às Políticas de Segurança Pública, Juliana Souza; do comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki; do chefe de Fiscalização e Operação de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Evandro Domingues; do diretor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Rodolfo Tibério Penela; da secretária adjunta de Cidadania e Assistência Social, Ingridi Ienco Cazella; e do Coordenador Operacional do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Major PM Cícero Santos Melo.

