Formação técnica qualifica 33 agentes para atuação na saúde pública

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na tarde da última terça-feira (7), no auditório do Paço Municipal, a cerimônia de certificação de 33 servidores que concluíram o curso técnico de formação para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), dentro do programa Mais Saúde com Agente.

A iniciativa marca a conclusão de uma importante etapa de capacitação profissional e reforça a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), com a qualificação de trabalhadores que atuam diretamente nas comunidades, desenvolvendo ações de prevenção, promoção da saúde e acompanhamento das famílias.

Participaram da solenidade o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, além de representantes do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), do Departamento de Vigilância Sanitária e preceptores responsáveis pela formação dos agentes.

O curso técnico, voltado aos ACS e ACE, prepara os profissionais para a atuação no SUS, com ênfase em visitas domiciliares, territorialização e estratégias de prevenção. A formação foi realizada por meio de ensino a distância (EAD), com encontros presenciais mensais ao longo de 18 meses, consolidando-se como um investimento na qualificação dos servidores municipais.

Durante a cerimônia, o secretário destacou o papel estratégico dos agentes na rede pública. “Estamos falando de profissionais que estão na linha de frente, que conhecem de perto a realidade da população e contribuem diretamente para o funcionamento do sistema. A formação contínua valoriza esses trabalhadores e impacta na qualidade do atendimento oferecido à população”, afirmou, agradecendo às enfermeiras da saúde da família Alessandra Carina da Silva Barros e Giovana Aline Longo Cosmi, responsáveis por ministrar o curso.

A diretora do DGCA, Lindiamara Soares, também ressaltou a importância da capacitação permanente. Segundo ela, a qualificação dos profissionais integra o planejamento estratégico da Secretaria, com foco no aprimoramento da assistência. “Investir na formação dos agentes é investir na qualidade do cuidado, fortalecendo a atenção básica e garantindo um atendimento mais eficiente, humanizado e resolutivo”, destacou.

O programa Mais Saúde com Agente é uma das iniciativas voltadas à educação permanente em saúde e tem como objetivo fortalecer a atuação dos profissionais que estão mais próximos da população, contribuindo para a melhoria dos indicadores de saúde no município.

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