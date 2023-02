Força-Tarefa realiza limpeza no cemitério Nossa Senhora do Carmo

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos iniciou nesta terça-feira, 7, a limpeza do cemitério Nossa Senhora do Carmo. Foi necessário montar uma força-tarefa para agilizar a limpeza do local em virtude do mato alto.

O secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo, e o adjunto da pasta, José Augusto Santana, acompanharam o trabalho das equipes. “A limpeza do cemitério precisou ser interrompida em função das fortes chuvas que atingiram São Carlos em 28 de dezembro e durante todo o mês de janeiro. Somente no mês passado choveu 567 mm e com isso, vieram os alagamentos e as equipes que eram para estar atuando nos cemitérios precisaram ser deslocadas para desobstruir ruas e avenidas que ficaram sujas e repletas de barro por causa das frequentes inundações”, explicou Olmo.

O secretário disse, ainda, que apesar do contratempo já foram feitos 82 mil metros de roçada. “Faltam 58,2 mil metros para acabar, por isso criamos essa força-tarefa para fazer a limpeza. Na próxima semana vamos concluir esse serviço”, observou.

Anderson de Oliveira, diretor de Serviços Urbanos, informou que o Código de Posturas no artigo 352 determina que a conservação de jazigos e túmulos é de responsabilidade da família, mas que isso também não tem sido feito a contento. “Algumas famílias fazem reformas e deixam o entulho no cemitério, o que contribui para o aspecto de sujeira. Não é possível deixar tudo a cargo da Secretaria, o munícipe tem que colaborar e cumprir com suas obrigações”, salienta.

