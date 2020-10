Força-tarefa interdita festas no Aracê, Embaré e Recreio Campestre

Crédito: Divulgação

A Força-Tarefa, composta por representantes do Departamento de Fiscalização, Guarda Municipal e Polícia Militar, em cumprimento ao Plano São Paulo, interditou sábado, 3, às 21h, uma festa de caráter público que estava sendo realizada em chácara no Aracê de Santo Antônio. Com a participação de 500 pessoas o evento não tinha alvará e no loteamento também não é permitido esse tipo de atividade. Também foi encerrada outra festa em casa de lazer do Embaré, localizada na rua Benedito Luiz Veltroni.

Já no domingo o problema ocorreu no Recreio Campestre quando foi necessária a interdição de uma festa funk com a participação de 150 convidados. O local também não tinha alvará.

A Guarda Municipal também elaborou um boletim de perturbação a pedido de moradores do Embaré. Fez orientações em Parque de diversões, bares da região central e dos bairros Jardim Ipanema, Jockey Clube, Douradinho, Maria Stella Fagá, kartódromo, Vila Carmem, Cruzeiro do Sul, Vila Isabel, Jardim Ricetti e Cidade Jardim.

Também foi realizada pelos agentes da GM uma operação especial na rua Larga e no Damha Golf. A Central da GM recebeu, ainda, 12 ligações, 3 denúncias e fez 9 orientações e 3 averiguações.

