Força-tarefa fecha o cerco contra a receptação de celulares em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e o Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, realizou nesta terça-feira (19/09), uma operação para coibir ilícitos penais e civis em comércios de celulares na região do Mercado Municipal.

Dez estabelecimentos foram vistoriados, sendo que 2 com atividade de comércio e consertos de celulares e que não cumpriram o prazo para regularizar os devidos alvarás, foram interditados pelo Departamento de Fiscalização. Outro estabelecimento foi notificado por irregularidade administrativa.



Os policiais militares verificaram, ainda, a ficha criminal dos proprietários e possíveis ilícitos penais no local. Vários celulares usados tiveram a procedência penal checada. Nenhuma irregularidade foi constatada.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, disse que as operações são necessárias para coibir furtos e roubos de celulares no município.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, informou que existe um Inquérito Civil no Ministério Público do Estado de São Paulo para realização de vistorias periódicas na região do Mercado Municipal para evitar ilícitos penais nesse local.

