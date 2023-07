Força-tarefa do CREA-SP vai fiscalizar obras e empresas de São Carlos e região -

Entre os dias 24 e 28 de julho, 7 agentes de fiscalização do CREA-SP, sediados na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos – AEASC, vão percorrer São Carlos, Ibaté, Descalvado, Ribeirão Bonito e Dourado, verificando empresas e obras dos mais variados portes para verificar se as normas e legislação estão sendo cumpridas.

“Essa força-tarefa contará com 7 agentes fiscais de outras cidades do estado que ficarão em São Carlos essa semana. Nós fiscalizaremos empresas sem registro e sem responsável, obras de todos os portes, grandes, médias e pequenas. A parte agronômica, a parte mecânica, enfim tudo que envolva a engenharia. Toda empresa que atue na área da engenharia quando se constitui tem que ter registro tanto da empresa quanto do profissional técnico no conselho para poder atuar. É importante ressaltar que o CREA não é um órgão punitivo. Primeiro é feita a orientação, notificação com um prazo para que seja feita a regularização. A autuação só é feita caso não haja regularização.”, explicou Juliano Resende, chefe da Unidade de Gestão e Inspetoria de São Carlos do CREA-SP.

A força tarefa já passou por outras regiões do Estado de São Paulo: “Além do nosso dia a dia na atividade fiscalização nós fazemos algumas forças tarefas. Há pouco tempo tivemos uma força tarefa na região de Catanduva e agora essa em São Carlos. Nós temos uma meta de fiscalização para esse ano que é de 600 mil atividades de fiscalização. No primeiro trimestre atingimos 200 mil, então nesse ritmo esperamos atingir esse objetivo. São fiscalizadas diversas áreas como por exemplo empresas que não tem CREA mas tem atividades técnicas. Postos de combustíveis por exemplo que precisam ter responsável pela manutenção da sua bomba, responsável pelo elevador, são diversas atividades técnicas numa empresa que precisam de responsável técnico e da fiscalização com o objetivo maior de proteção à sociedade.”, esclareceu Arthur Ribeiro, gerente da Gerência Regional 10 do CREA-SP.

“Para nós profissionais as forças tarefas do CREA-SP são uma das ferramentas para a valorizam dos bons profissionais e a garantia da segurança de serviços prestados dentro da legalidade. Por isso a AEASC sempre é parceira das ações do CREA-SP nessa e em outras atividades como as de atualização e informação para os profissionais representados pelas duas entidades.”, disse o geólogo Laert Rigo, presidente da AEASC.

Acompanhe essas e outras atividades da AEASC em nossas redes sociais. Associe-se, participe. Fortaleça as nossas profissões!

