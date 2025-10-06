(16) 99963-6036
segunda, 06 de outubro de 2025
Cidade

Força Aérea realiza treinamento de evacuação aeromédica em São Carlos

Exercício envolveu SAMU, Polícia Militar e Santa Casa em simulação de resgate de vítimas de acidente aeronáutico

06 Out 2025 - 10h47Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Força Aérea realiza treinamento de evacuação aeromédica em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino


Na manhã desta segunda-feira, 6, a Força Aérea Brasileira (FAB) realizou em São Carlos um importante treinamento de evacuação aeromédica, sob o comando do major Souto, com o objetivo de aprimorar o atendimento e a integração entre as forças de resgate em situações de emergência aérea.

O exercício fez parte de um plano de preparação para possíveis ocorrências envolvendo aeronaves da Academia da Força Aérea (AFA), sediada em Pirassununga. A simulação foi realizada fora da cidade-base, priorizando a atuação conjunta entre as equipes da Força Aérea, SAMU, Polícia Militar e Santa Casa de São Carlos.

Durante o treinamento, foi identificado que, em casos específicos de acidentes aeronáuticos, a Santa Casa de São Carlos é o hospital de referência mais adequado para o atendimento das vítimas, devido à sua estrutura de emergência e à localização estratégica no interior paulista.

O socorro simulado consistiu no transporte da vítima do helicóptero para a ambulância, que realizou o deslocamento até o hospital. A ambulância de São Carlos prestou apoio logístico durante toda a operação, garantindo a integração entre os meios aéreos e terrestres de resgate.

As equipes da Força Aérea e do SAMU de Araraquara também participaram da operação, que contou ainda com o apoio do 13º Batalhão da Polícia Militar, da Santa Casa de Araraquara e de outros órgãos de saúde e segurança da região.

De acordo com o major Souto, o treinamento reforça a importância da integração entre forças civis e militares em situações críticas:

 "Nosso objetivo é garantir que, caso ocorra uma emergência real, todos os protocolos estejam alinhados e as equipes saibam exatamente como agir. Esse tipo de exercício salva vidas", destacou o comandante.

O treinamento faz parte das atividades de rotina da Força Aérea Brasileira, que mantém bases de apoio em Pirassununga, São Carlos e Araraquara, cidades estratégicas na região central do Estado de São Paulo.

Leia Também

SAAE realiza manutenção corretiva no sistema de bombeamento do Cidade Aracy
Cidade10h33 - 06 Out 2025

SAAE realiza manutenção corretiva no sistema de bombeamento do Cidade Aracy

Família pede orações por menino que se afogou em São Carlos
Cidade08h28 - 06 Out 2025

Família pede orações por menino que se afogou em São Carlos

Metanol na mira: operação conjunta fiscaliza distribuidora de bebidas em São Carlos
Cidade06h46 - 06 Out 2025

Metanol na mira: operação conjunta fiscaliza distribuidora de bebidas em São Carlos

Feira Popular do Livro oferece títulos para todas as idades
Praça do Mercado07h33 - 05 Out 2025

Feira Popular do Livro oferece títulos para todas as idades

Prefeitura amplia atendimento da Linha 34 e cria novo ponto no Parque Novo Mundo
Transporte público 07h14 - 05 Out 2025

Prefeitura amplia atendimento da Linha 34 e cria novo ponto no Parque Novo Mundo

Últimas Notícias