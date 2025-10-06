Força Aérea realiza treinamento de evacuação aeromédica em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino



Na manhã desta segunda-feira, 6, a Força Aérea Brasileira (FAB) realizou em São Carlos um importante treinamento de evacuação aeromédica, sob o comando do major Souto, com o objetivo de aprimorar o atendimento e a integração entre as forças de resgate em situações de emergência aérea.

O exercício fez parte de um plano de preparação para possíveis ocorrências envolvendo aeronaves da Academia da Força Aérea (AFA), sediada em Pirassununga. A simulação foi realizada fora da cidade-base, priorizando a atuação conjunta entre as equipes da Força Aérea, SAMU, Polícia Militar e Santa Casa de São Carlos.

Durante o treinamento, foi identificado que, em casos específicos de acidentes aeronáuticos, a Santa Casa de São Carlos é o hospital de referência mais adequado para o atendimento das vítimas, devido à sua estrutura de emergência e à localização estratégica no interior paulista.

O socorro simulado consistiu no transporte da vítima do helicóptero para a ambulância, que realizou o deslocamento até o hospital. A ambulância de São Carlos prestou apoio logístico durante toda a operação, garantindo a integração entre os meios aéreos e terrestres de resgate.

As equipes da Força Aérea e do SAMU de Araraquara também participaram da operação, que contou ainda com o apoio do 13º Batalhão da Polícia Militar, da Santa Casa de Araraquara e de outros órgãos de saúde e segurança da região.

De acordo com o major Souto, o treinamento reforça a importância da integração entre forças civis e militares em situações críticas:

"Nosso objetivo é garantir que, caso ocorra uma emergência real, todos os protocolos estejam alinhados e as equipes saibam exatamente como agir. Esse tipo de exercício salva vidas", destacou o comandante.

O treinamento faz parte das atividades de rotina da Força Aérea Brasileira, que mantém bases de apoio em Pirassununga, São Carlos e Araraquara, cidades estratégicas na região central do Estado de São Paulo.

