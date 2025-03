Folias da ABASC deixaram saudades nos carnavalescos são-carlenses

ABASC: saudades dos carnavalescos da ABASC de uma das maiores festas populares da região - Crédito: Redes sociais

O desaparecimento da ABASC (Associação Beneficente dos Alfaiates de São Carlos) deixou uma grande lacuna no carnaval são-carlense. Dezenas de milhares de são-carlenses tem saudades das décadas de 70, 80 e 90 da folia, que começava com “grito de carnaval” na ABASC e só terminavam na fatídica Quarta-feira de Cinzas, depois de quatro noites e duas matinês de muita animação. Era uma época em que os bailes carnavalescos começavam às 23 e seguiram até às 4h.



Nesta época, o salão social da rua Jesuíno de Arruda recebia um baile gigantesco, com mais de 5 mil pessoas e muita alegria. O carnaval da ABASC sempre trazia a bateria de uma escola de samba famosa, assim como o show do saudoso Zézinho Mariposa. Grande parte destas festas era comanda pelo som da banda Falso Brilhante.

Os músicos usavam um estandarte vermelho com o nome do grupo no palco. Um outro estandarte invadia o salão com a inscrição: Bloco Aitolados- Ano com o número do ano daquele carnaval.



ANIMAÇÃO TOTAL - A festa era animada por marchinhas, axés, sambas-enredo, brincadeiras, trenzinhos, confetes, serpentinas e outras brincadeiras que continuam na memória dos são-carlenses. Os temas da folia mais variados, mas em ano de Copa do Mundo de Futebol, a decoração era especial.



O carnaval da ABASC era tão bom que concorria com o Baile do Jeans, uma das maiores festas da região. Toda esta alegria começou a morrer em 2003, e segundo o ex-diretor da ABASC, Alberto Ivo de Medeiros, o Bertinho, o fim da tradição foi provocado por uma série de fatores, entre elas problemas na estrutura do prédio que não dariam para ser reparados.



“Tinha risco de cair tudo se a gente fizesse o carnaval que queria em 2004, e então fizemos um orçamento para trocar todo o telhado e ficou de R$ 800 mil a R$ 1 milhão, e a ABASC foi decaindo quando inaugurou o Sesc, não tínhamos como manter, então vendemos o prédio para a Igreja Universal”, relatou.



Hoje, para ele, o que restou foi a “saudade daqueles tempos que não voltam”. “O baile de hoje é diferente. Também é para diversão, mas vai despertar aquelas lembranças que só quem viveu, tem na memória”, completou.

NA CAPITAL DOS ALFAIATES – Numa época em que todo mundo compra suas roupas prontas nas diversas lojas de vestuário, os alfaiates, artesãos dos tecidos e das máquinas de costura eram tantos que fizeram de São Carlos a “Capital Nacional dos Alfaiates", em função da proliferação de alfaiatarias, quase todas pertencentes a imigrantes italianos.



Na época de ouro dos alfaiates, a maioria desses estabelecimentos confeccionavam ternos para homens, destacando-se também as casas que produziam uniformes para empregados em cooperativas espalhadas pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro e até mesmo para trabalhadores das Indústrias Matarazzo.



Em 23 de setembro de 1940 um grupo de alfaiates liderados por Carmine Botta (1899-1988), Antonio Talarico Filho (1904-1974) e Albano Ferro (1912-2001) fundou a ABASC (Associação Beneficente dos Alfaiates de São Carlos), criada com ajuda financeira de firmas atacadistas de São Paulo, que compraram um terreno na rua Jesuino de Arruda.

Carmine Botta, expoente da sociedade local, era um imigrante nascido no início do século XX em Salerno, na Itália, que viveu durante 80 anos em São Carlos onde além de alfaiate, comerciante e fundador da ABASC foi um líder comunitário e provedor da Santa Casa.



Em 1959 a ABASC já possuía uma ampla sede social e decidiu estender suas atividades para a coletividade, estabelecendo-se como uma grande promotora de eventos culturais, bailes, shows de artistas populares e encontros da categoria. (Registre-se que o diretor social Alberto Ivo de Medeiros, o Bertinho, foi responsável direto pelas promoções do clube, que as incrementou a partir de 1970. Filho de Waldemar Ivo de Medeiros e Assunta Pucci, Bertinho ingressou na ABASC em 1953 como escriturário. Foi vereador, gerente do Funrural de São Carlos, mesário da Santa Casa, membro do Lions Clube e presidente da Comissão Municipal de Turismo).



Entre 1950 e 1970 São Carlos chegou a ter 137 alfaiatarias com 600 alfaiates trabalhando, números que projetavam a cidade no país, a tal ponto de ser realizado aqui, no ano de 1948, o 1º Congresso Nacional dos Alfaiates.



O 1º Congresso Nacional dos Alfaiates ocorreu em 1948, quando o cantor Carlos Galhardo, que era alfaiate, compôs um hino especialmente para o evento. Ivete Vargas, sobrinha neta de Getúlio Vargas compareceu representando o presidente e ao todo o Congresso contou com a participação de cerca de dois mil alfaiates de todo o país. Uma foto da época mostra Ivete Vargas ao lado de Carmine Botta, fundador da ABASC e Vicente Botta, presidente do congresso dos alfaiates.



No 2º Congresso, em 1957, o número de participantes saltou para 5 mil, um recorde histórico. Na ocasião, os alfaiates participaram de missa em ação de graças e posaram para fotos na Igreja de São Benedito, cujo templo foi inaugurado em dezembro de 1956.



Para acomodar tanta gente, nos dois eventos os alfaiates locais se organizaram para hospedar os colegas em suas residências, já que os hotéis da cidade não davam conta da demanda. Em 1948 existiam em São Carlos os hotéis Accacio, Toscano, Paulista e Henrique. Os congressistas, que viajavam de trem desembarcavam na estação da Fepasa.

São Carlos voltaria a sediar um congresso de alfaiates em 1974, o 13º Congresso nacional da categoria. Novamente houve desfile na Avenida e o evento, como nas outras vezes, contou com apoio incondicional do deputado Botta. Três anos depois, em 1977, a cidade enviaria representantes (Carmine Botta e Rinaldo Pucci entre eles) para o 17º e último congresso da classe realizado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Encerrava-se um período de glórias para a alfaiataria no país e particularmente em São Carlos.



A categoria era tão forte que elegeu seu representante. Vicente Botta, sobrinho de Carmine Botta, elegeu-se vereador em São Carlos e exerceu o mandato entre em 1948 e 1950. Depois disso, elegeu-se deputado estadual pela primeira vez em 1950. Exerceu o mandato entre 1951 e 1995, pelo PTB. Foi presidente da Assembleia Legislativa em 1955 e em 1976/1977. Em 1994, Botta sofreu um grave acidente automobilístico que limitou sua mobilidade. Ele chegou a ser presidente estuda do PTB e também presidente da ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Botta faleceu no dia 13 de dezembro de 2006.

Leia Também