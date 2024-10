SIGA O SCA NO

Foi uma carteira na manhã deste domingo (6), no bairro Itamarati, com documentos em nome de Renan Henrique Toccini. O dono deve entrar em contato com o telefone 16 997019386.

