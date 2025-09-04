Fogos de artifício e buzinaço chamam a atenção no Cidade Aracy

Uma movimentação na noite desta quarta-feira (3) chamou a atenção no bairro Cidade Aracy. Moradores registraram a soltura de fogos de artifício e um intenso buzinaço de veículos que subiam a Serra do Aracy.

Nos vídeos enviados à reportagem, o interlocutor descreve a cena com surpresa: “Veja bem, há um manifesto, deve ser algum protesto. Não, tem ônibus, tem vários carros subindo a Serra da Araci, muitos fogos de artifício, né? Tá vendo lá, buzinaço tudo, né?”

Ele também observa que a prática de soltar fogos é proibida em São Carlos: “Não se sabe o que aconteceu, sendo que São Carlos é proibido fogos de artifício, né? Estão soltando, então não sei o que tá se passando lá.”

Apesar da expectativa de que a manifestação tivesse caráter positivo, a dúvida prevaleceu: “Será que, espero que seja coisa boa, né? O que aconteceu aí, mas não sei não, não tá me cheirando coisa boa não.”

Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação do ato

