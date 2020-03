Fogo destrói barraco invadido no São Carlos 8

Incêndio destruiu o barraco que estava em terreno invadido - Crédito: Maycon Maximino

Um barraco em um terreno invadido na Avenida Cônego Alberico Volpe, no São Carlos 8 foi destruído pelo fogo na manhã desta terça-feira, 24. Uma mulher é acusada de ter provocado o incêndio.

Um auto bomba do Corpo de Bombeiros foi ao local e debelaram as chamas. O São Carlos Agora apurou que a eletricidade no barraco era proveniente de uma ligação clandestina.

Vizinhos disseram que um casal morava no local e eram usuários de entorpecentes. Houve uma briga pela manhã e a mulher ateou fogo no local e fugiu.

As chamas assustaram toda a vizinhança e chegaram próximas a fiação elétrica. Funcionários da CPFL foram ao local para cortar a ligação clandestina, o popular gato.

