Fogo consome vegetação no bosque do Planalto Paraíso

Apenas cinzas: bosque do Planalto Paraíso queima e providências não foram tomadas

Um incêndio consome a vegetação no bosque do Planalto Paraíso. Mais precisamente na rua Nossa Senhora Auxiliadora, altura do numeral 383, entre as ruas Noêmia Sampaio de Souza e João Batista de Toledo.

Moradores entraram em contato com o São Carlos Agora e afirmaram que o incêndio teve início na noite de terça-feira, 16 e as chamas persistem. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h e a Defesa Civil, por volta das 9h07.

Ao portal, um munícipe disse que as chamas podem ter iniciado quando pessoas suspeitas vão no bosque e colocam fogo em fiação elétrica para separar o cobre que é vendido posteriormente para estabelecimento que trabalham com materiais recicláveis.

Outra informação passada pelo reclamante é que em 2022 já tinha feito vários pedidos ao departamento responsável da Prefeitura para que fosse feita poda e o recolhimento de galhos. A reivindicação foi formalizada em janeiro deste ano, no dia 12, quando foi gerado um protocolo. Porém, após quatro meses, o pedido ainda não foi atendido.

O PROTOCOLO

“Prezado Munícipe,

Sua reclamação recebeu o nº de Protocolo 30450 e foi enviada à Secretaria SMSP 2c - Retirada de galhos, entulho de praças e Terreno Prefeitura. Assim que obtivermos uma resposta, entraremos em contato.

qui., 12 de jan., 08:56”

