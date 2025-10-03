Fogo consome vegetação na região da Babilônia; suspeita é de incêndio criminoso

Chamas se alastram rapidamente - Crédito: Whatsapp SCA

Um incêndio de grandes proporções atinge, na tarde desta sexta-feira (3), uma extensa área de mata na Fazenda Santa Terezinha, localizada na região da Babilônia, em São Carlos.

Equipes da brigada de incêndio da usina atuam no combate às chamas e recebem apoio de moradores próximos, que tentam evitar que o fogo se alastre ainda mais pela vegetação.

Segundo informações preliminares, o incêndio teria sido provocado de forma criminosa, porém ainda não há confirmação oficial nem identificação da possível autoria.

