(16) 99963-6036
sexta, 03 de outubro de 2025
Cidade

Fogo consome vegetação na região da Babilônia; suspeita é de incêndio criminoso

03 Out 2025 - 15h45Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Chamas se alastram rapidamente - Crédito: Whatsapp SCAChamas se alastram rapidamente - Crédito: Whatsapp SCA

Um incêndio de grandes proporções atinge, na tarde desta sexta-feira (3), uma extensa área de mata na Fazenda Santa Terezinha, localizada na região da Babilônia, em São Carlos.

Equipes da brigada de incêndio da usina atuam no combate às chamas e recebem apoio de moradores próximos, que tentam evitar que o fogo se alastre ainda mais pela vegetação.

Segundo informações preliminares, o incêndio teria sido provocado de forma criminosa, porém ainda não há confirmação oficial nem identificação da possível autoria.

Leia Também

Crédito facilitado impulsiona comércio de São Carlos para as vendas de fim de ano
Cidade18h52 - 03 Out 2025

Crédito facilitado impulsiona comércio de São Carlos para as vendas de fim de ano

Nova vida no Parque Ecológico: veado-catingueiro nasce e ouriço-cacheiro é acolhido
Cidade17h07 - 03 Out 2025

Nova vida no Parque Ecológico: veado-catingueiro nasce e ouriço-cacheiro é acolhido

UFSCar celebra 10 anos do Observatório Astronômico com programação especial
Cidade17h02 - 03 Out 2025

UFSCar celebra 10 anos do Observatório Astronômico com programação especial

Solidariedade no Aracy: campanha arrecada brinquedos e mantimentos para festa do Dia das Crianças
Cidade16h04 - 03 Out 2025

Solidariedade no Aracy: campanha arrecada brinquedos e mantimentos para festa do Dia das Crianças

São Carlos sedia encontro regional de turismo com foco em capacitação e desenvolvimento
Workshop ValorizaSP10h51 - 03 Out 2025

São Carlos sedia encontro regional de turismo com foco em capacitação e desenvolvimento

Últimas Notícias