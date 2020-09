Fogo consome mais de 40 mil metros quadrados de mata na região do Embaré

Crédito: Maycon Maximino

Mais um incêndio de grandes proporções atingiu São Carlos na tarde desta quinta-feira, 17, em uma grande área de proteção ambiental (APP) na região do Jardim Embaré, próximo a um assentamento sem-terra.

O Corpo de Bombeiros está no local e tenta debelar o fogo que já consumiu mais de 40 mil metros quadrados de mata. As chamas atingiram ainda um canavial e o trabalho dos combatentes do fogo é para que o incêndio não atinja outras áreas nativas.

Durante o combate às chamas, o Corpo de Bombeiros resgatou e salvou um filhote de jiboia que seria morta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também