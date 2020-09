Fogo consome aproximadamente 25 mil m2 na região da Rotatória do Cristo

Crédito: Divulgação

Novos focos de incêndio foram verificados nesta segunda-feira, 14, em São Carlos. O clima seco e a baixa umidade do ar, aliado a irresponsabilidade de algumas pessoas, fez com que aproximadamente 25 mil metros quadrados de mata de um terreno fosse consumida pelo fogo na região da Rotatória do Cristo

As chamas e a fumaça incomodaram os moradores que ficaram assustados e entraram em contato com o São Carlos Agora.

Segundo eles, o Corpo de Bombeiros foi acionado duas vezes para combater os focos de incêndio. A origem das chamas não foi detectada

