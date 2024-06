Crédito: Colaborador

Um incêndio assustou moradores do bairro Astolfo Luiz do Prado na tarde deste domingo.





O fogo atingiu uma mata na rua Antônio José Hildebrand e devido ao tempo seco as chamas se alastraram rapidamente, sendo necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros que esteve no local e rapidamente extinguiu o incêndio. As causas são desconhecidas.

