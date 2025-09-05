Fogo atinge área de mata no bairro Eduardo Abdelnur

Um incêndio, atinge, na tarde desta sexta-feira (05), uma área de mata localizada no bairro Eduardo Abdelnur, próximo ao Ipê Mirim.

De acordo com informações de moradores, as chamas avançaram rapidamente e já chegaram a uma nascente de água existente na região, colocando em risco a preservação ambiental do local. Grande parte da vegetação já foi consumida pelo fogo, que segue alto e difícil de controlar.

O temor é que o incêndio cause danos ainda maiores à reserva, considerada importante para o equilíbrio ecológico da área.

Veja o vídeo aqui

Leia Também