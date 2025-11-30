(16) 99963-6036
domingo, 30 de novembro de 2025
História afrodescendente

Flor de Maio terá sessão de filmes e debates no dia 5 de dezembro

A iniciativa tem como objetivo preservar e divulgar a memória da comunidade afrodescendente de São Carlos por meio da produção de filmes

30 Nov 2025 - 14h57Por Da redação
Flor de Maio pode ir a leilão - Crédito: Wikipédia Flor de Maio pode ir a leilão - Crédito: Wikipédia

O Nomads.usp, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU-USP) e o Flor de Maio vão realizar, no dia 5 de dezembro, às 19h, na sede do clube, na Rua Padre Teixeira, 1733, na região central, a sessão de exibição dos filmes produzidos por pesquisadores do IAU-USP no contexto do Projeto Documentário e Cidade.

A iniciativa tem como objetivo preservar e divulgar a memória da comunidade afrodescendente de São Carlos por meio da produção de filmes documentários, entrevistas e do resgate de documentos e imagens.

Os filmes dialogam com acervos da comunidade, incluindo fotografias, vídeos, relatos orais e outros registros, para construir narrativas sobre questões como habitação, trabalho, educação, espaço público, memória e manifestações artísticas e culturais. Além da projeção dos trabalhos, a sessão contará com um debate entre todos os presentes, buscando construir um espaço de reflexão coletiva sobre os temas abordados.

