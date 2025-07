Fiscalização multa em quase R$ 8 mil dono de caminhão que transportava entulho de forma irregular

Placa alerta sobre a proibição de descarte de entulho no local -

Na última sexta-feira (27/06), uma operação conjunta entre o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura e a Guarda Municipal resultou na apreensão de um caminhão basculante que realizava transporte irregular de resíduos sólidos no Jardim Beatriz, em São Carlos.

A abordagem ocorreu em um terreno localizado na Rua Coronel Leopoldo Prado, durante patrulhamento preventivo da equipe de fiscalização. Ao ser solicitado, o condutor do veículo não apresentou o Controle de Transporte de Resíduos (CTR), documento obrigatório emitido pela Prefeitura e de responsabilidade do transportador. O CTR deve conter informações como a quantidade, descrição e classificação dos resíduos, além da identificação do gerador, da origem e do destino final licenciado, conforme determina a Lei Municipal nº 19.926/2020, regulamentada pelo Decreto nº 148/2025.

Diante da irregularidade, os fiscais acionaram a Guarda Municipal para verificação da documentação do caminhão, que foi autuado por licenciamento vencido. O veículo foi apreendido e removido ao pátio municipal. A infração gerou multa no valor de R$ 7.875,00.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de São Carlos com a fiscalização ambiental e o combate ao descarte irregular de resíduos sólidos, em defesa do meio ambiente e da saúde pública.

Segundo o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Penela, as ações de fiscalização são realizadas em parceria com a Guarda Municipal, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e contam com o acompanhamento do promotor de justiça Flávio Okamoto.

Leia Também