Fiscalização divulga balanço da Operação Natal

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, divulgou nesta segunda-feira (05/01) o balanço da Operação Natal, realizada entre os dias 30 de novembro e 24 de dezembro.



As ações se concentraram na região da baixada do Mercado Municipal, na Praça do Maria Aparecida Resitano e nos principais corredores comerciais da cidade, contando com o apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar em situações específicas e o acompanhamento do Promotor de Justiça, Sérgio Domingos de Oliveira, do Ministério Público do Estado de São Paulo.



Durante o período, os fiscais orientaram comerciantes e carros de som quanto ao cumprimento da legislação de emissão de ruídos e promoveram uma operação especial na área central para verificar calçadas, imóveis abandonados e terrenos, resultando em 90 notificações para manutenção de calçadas, 25 para limpeza de terrenos e 6 para manutenção de imóveis abandonados.



Também foi firmado um termo de ajustamento de conduta com a empresa Plural Marketing e Eventos para garantir que a Caravana de Natal da Coca-Cola cumprisse o itinerário estabelecido, com acompanhamento da inspetoria de trânsito. O balanço final da operação registrou a interdição de um estabelecimento por falta de alvará de licença, a apreensão de uma barraca sem autorização, a retirada de 64 ambulantes irregulares, a orientação de três carros de som e a fiscalização de 64 boxes na Praça do Comércio, além das notificações já mencionadas.

O diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, avaliou que a operação foi concluída com êxito, destacando o empenho dos fiscais e a ausência de incidentes. “A operação foi concluída com êxito. Os fiscais se empenharam com objetivo de orientar os comerciantes e nenhum incidente foi registrado”.



A presidente da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), Ivone Zanquim, ressaltou a importância da união entre forças de segurança e fiscalização para garantir um ambiente seguro e organizado, fortalecendo o comércio local e proporcionando tranquilidade aos consumidores.

“Quero expressar minha profunda gratidão às forças de segurança e fiscalização que se uniram para garantir o sucesso da Operação Natal. Essa união de esforços foi fundamental para proporcionar um ambiente seguro e organizado aos comerciantes e consumidores, fortalecendo nossa cidade e apoiando o comércio local”.

