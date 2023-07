Fiscais, guardas municipais e policiais militares participam de curso sobre norma ABNT e medição de ruídos

Os fiscais da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, guardas municipais, agentes de trânsito e policias militares participaram nesta sexta-feira (28/10), na Fundação Educacional São Carlos (FESC), do curso de capacitação sobre a Norma ABNT NBR 10.151 e NBR 10152 e Medição de Ruídos em Áreas Habitadas, ministrado pela empresa Inseg Serviços e Instalações Ltda.

O curso qualifica e instrui os profissionais a trabalhar com a norma ABNT NBR abordando os fundamentos necessários de uso e interpretação desta norma, assim como, prática de medição em campo e avaliação dos níveis de ruídos em áreas habitadas com confecção de relatórios e laudos frente as denúncias e ocorrências de poluição sonora, objetivando o aprimoramento da prestação deste serviço de fiscalização à comunidade com maior eficiência e principalmente, confiabilidade a todas as partes envolvidas.

Com emenda parlamentar destinada pelo vereador Robertinho Mori, que fez a abertura oficial do curso, a Prefeitura adquiriu dois modernos aparelhos de medição de pressão sonora para o Departamento de Fiscalização, conhecidos como decibelímetros, para oferecer mais tranquilidade à população com relação aos casos de perturbação do sossego.

O novo aparelho de medição sonora, em conjunto com o curso e treinamento de aperfeiçoamento dos servidores, atende aos valores de gestão que praticamos, como aperfeiçoar conhecimento e compartilhar tecnologia para os serviços à população”, afirmou Rodolfo Tibério Penela, diretor do Departamento de Fiscalização.

Penela agradeceu o apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo, Gabinete de Gestão Integrada (GGIM), Policia Militar do Estado de São Paulo, Câmara Municipal, ACISC e ao prefeito Airton Garcia para fortalecer os trabalhos realizados em para a conscientização e fiscalização da poluição sonora no município.

“A capacitação é muito importante e foi motivada pela necessidade de harmonizar procedimentos técnicos de medição da pressão sonora em suas diversas aplicações. O curso tem a finalidade de reunir informações para que os agentes possam estudar e aproveitar as principais características, tais como, a classificação dos ruídos, medição e análise de ruídos, normas técnicas para avaliação do ruído, interpretação dos dados e elaboração de laudos. Agradeço ao promotor Sérgio de Oliveira e ao vereador Robertinho Mori por nos apoiar nesta questão”, finaliza o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini.

