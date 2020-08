Fiscais acompanham retorno de feira livre em São Carlos

Crédito: Divulgação

O Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano em apoio a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento realizou neste domingo, 9, uma operação para verificar os protocolos e evitar aglomerações no retorno da feira livre da avenida Grécia na região da Vila Prado.

Os fiscais do Departamento de Fiscalização e da Agricultura realizaram um trabalho preventivo e de orientação para que todos os responsáveis e funcionários das bancas respeitassem as normas de distanciamento entre as barracas e o uso obrigatório de mascaras.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tiberio Penela, enfatizou que o retorno da tradicional feira livre foi um sucesso, pois a Secretaria Municipal de Agricultura realizou um trabalho técnico na distribuição, padronização e distanciamento das barracas, bem como houve a colaboração de todos os feirantes no cumprimento dos protocolos para que a feira fosse realizada com toda segurança e preservando a saúde pública.

Penela disse, ainda, que a fiscalização será intensificada nas próximas feiras livres com orientação sobre os protocolos exigidos pelo Plano SP na fase amarela.

