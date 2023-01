Finalizada reconstrução de calçadas na região central de São Carlos

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Serviços Públicos finaliza nesta quinta-feira, 19, na região central de São Carlos, a reconstrução das calçadas que foram danificadas pela chuva do último dia 28 de dezembro.

O trabalho também foi realizado na região no bolsão de estacionamento construído ao lado do Shopping Popular “José Ferreira – Mota”, na baixada do Mercado Municipal, local onde a calçada ao lado do ponto de táxi foi totalmente destruída.

O trabalho está sendo realizado por equipes da própria Prefeitura. “Como é uma região de bastante circulação de pessoas no comércio, priorizamos essas vias e refizemos os pavimentos que foram levados pela chuva”, explica Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos.

De acordo com o secretário adjunto, José Augusto Santana, outras regiões da cidade estão sendo atendidas. “Nossas equipes também estão trabalhando na recuperação das calçadas e muros ao lado do Cemitério Nossa Senhora do Carmo e das calçadas da Comendador Alfredo Maffei próximo ao Fórum”, finaliza.

TAPA-BURACO

A Secretaria de Serviços de Públicos está realizando o trabalho de tapa-buraco na rua Dona Alexandrina, avenida Comendador Alfredo Maffei e em toda a região da Santa Casa. “Vamos intensificar esse serviço para recuperar mais vias, porém precisamos contar com uma condição climática favorável para adiantar o cronograma”, afirma Mariel Olmo.

