Final de semana será de tempo aberto, mas frio continua

Frente fria afasta-se do estado de São Paulo, em direção ao oceano Atlântico, litoral do Rio de janeiro. A entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, deixa o céu parcialmente nublado em grande parte do interior paulista e mantém a queda das temperaturas. Na faixa leste e nordeste, a nebulosidade continua acentuada, com chuvas fracas e ventos fortes, devido à presença de um sistema de baixa pressão atmosférica no oceano, entre os litorais gaúcho e paulista.

Sábado (17/06) a segunda-feira (19/06)

Sistema de alta pressão atmosférica com massa de ar frio polar, permanece atuando sobre o estado de São Paulo, causando céu claro a poucas nuvens, baixas temperatura e sem previsão de chuva em todas regiões, com exceção da faixa leste que continua com nebulosidade e sujeita a chuvas fracas e ventos fortes, principalmente no litoral, devido à presença de um sistema de baixa pressão atmosférica no oceano, altura do litoral paulista.

IPMET

Sexta-feira (16/06)